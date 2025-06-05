ماسك يفجر مفاجأة: ترامب موجود في ملفات إبستين

وكتب ماسك في تغريدة على منصة "إكس": "حان وقت المفاجأة الكبرى: موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها. يوما سعيدا ترامب!".وأضاف ماسك: "احفظوا هذا المنشور للمستقبل. الحقيقة ستظهر".وكان قد هدد في وقت سابق من اليوم الخميس، بخفض العقود الحكومية والدعم المالي المهم لأعمال ماسك مع انتشار التداعيات الناجمة عن خلافهما.وبعد ساعات من تحسر ترامب على علاقته بماسك وقوله إنه "محبط" إزاء داعمه السابق ومستشاره، ورد ماسك عبر ، صعد ترامب الخلاف عن طريق التهديد باستغلال الحكومة الأمريكية في الإضرار بأرباح ماسك.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "إن أسهل طريقة لتوفير الأموال في ميزانيتنا، المليارات والمليارات من الدولارات، هي إلغاء الدعم الحكومي والعقود لإيلون. لطالما كنت متفاجئا من أن (الرئيس السابق جو) بايدن لم يقم بهذا!".يذكر أنه في فبراير المنصرم، رفعت وزيرة العدل الأمريكية السرية عن وثائق عدة تتعلق بقضية رجل الأعمال الأمريكي ، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال جنسي، لكنه انتحر في السجن قبل محاكمته.لكن الوثائق المنشورة، ومنها قوائم اتصال وخطط سفر لشريكة حياته المتواطئة معه غيلاين ، ابنة قطب الأعمال البريطاني ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في منذ عام 2022، لم تبدُ للوهلة الأولى أنها تحتوي على أية معطيات مهمة.ونقل بيان لوزارة العدل عن مدير كاش باتيل قوله إن جهازه "يدخل حقبة جديدة تتميز بالنزاهة والمساءلة والسعي الدؤوب إلى تحقيق العدالة".وبعد أن طلبت بوندي من الفيدرالي تسليم كل عناصر ملف إبستين، تلقت وزارة العدل نحو 200 صفحة من الوثائق، لكنها علمت في ما بعد بآلاف الصفحات التي لم يسبق الإفراج عنها رسميا، بحسب البيان.