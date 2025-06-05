ماسك يدعو إلى عزل الرئيس الأمريكي

وأعرب ماسك عن دعمه لمنشور على منصة "إكس" يدعو إلى عزل الرئيس الأمريكي ، مؤكدًا أن الرسوم التي يقترحها قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود خلال النصف الثاني من هذا العام.والتحذير من ماسك يأتي وسط تصاعد التوترات بينه وبين ، بعد خلافات متزايدة حول السياسات الضريبية ودعم السيارات الكهربائية.وكان ترامب أكد، الخميس، أنه طلب من مغادرة منصبه على رأس هيئة الكفاءة، واصفا إياه بـ"المجنون"، ومحذرا من حرمانه العقود مع الهيئات الحكومية، مع احتدام الانتقادات المتبادلة بينهما.