بينهم الشرع.. رؤساء وقادة عرب يؤدون صلاة عيد الأضحى (شاهد)

سمو الشيخ آل نهيان، حفظه الله ورعاه، يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي 🇦🇪

_ pic.twitter.com/w4FrQenfB4 — الخـليج العـربي (@kh3lij_Arabi) June 6, 2025

فخامة الرئيس أحمد الشرع يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بمشاركة وزراء الحكومة، وحضور شعبي واسع.#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/lCuD9Fg0p7 — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) June 6, 2025

وأدى رئيس الإمارات الشيخ ، صلاة في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي.كما أدى أمير قطر الشيخ ، صلاة ‎عيد الأضحى المبارك في مصلى ‎لوسيل بالدوحة.وأدى ، صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.اما الرئيس السوري أحمد الشرع فقد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك في مصلى قصر الشعب بدمشق.بينما سلطان عمان هيثم بن طارق أدى صلاة ‎عيد الأضحى في جامع السلطان ‎قابوس بولاية ‎نزوى في محافظة الداخلية.وأدى ولي عهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الدولة الكبير.وأدى رئيس كامل إدريس، صلاة العيد بمسجد قباء بمدينة بورتسودان.