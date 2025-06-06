بينهم الشرع.. رؤساء وقادة عرب يؤدون صلاة عيد الأضحى (شاهد)

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي 🇦🇪
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— الخـليج العـربي (@kh3lij_Arabi) June 6, 2025
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي 🇦🇪
_ pic.twitter.com/w4FrQenfB4
فخامة الرئيس أحمد الشرع يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بمشاركة وزراء الحكومة، وحضور شعبي واسع.#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/lCuD9Fg0p7
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) June 6, 2025
فخامة الرئيس أحمد الشرع يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بمشاركة وزراء الحكومة، وحضور شعبي واسع.#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/lCuD9Fg0p7