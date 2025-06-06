تمساح في عين الشرطة الأمريكية ديناصور!.. اعتقال وسط الشارع (صور)

وصرح مكتب المقاطعة في بيان صحفي بنبرة مرحة أن التمساح " "، الذي يبلغ طوله 10 أقدام ووزنه 400 رطل، كان "يتجاهل لافتة منع التسكع على الطرق"، مما دفعهم إلى "اتهامه" بتهم وهمية منها "الاشتباه في كونه ديناصورا دون أوراق ثبوتية" و"التسكع بقصد التشمس"".وتمكن رجال الإنقاذ من إبعاد التمساح بأمان بعد أن غطوا عينيه بمنشفة لمنعه من القيام بحركتيه الدفاعية المعروفة، وأغلقوا فمه بشريط لاصق، ثم التقطوا صورا تذكارية معه قبل نقله إلى منطقة آمنة.وأوضح تريفور ، المتحدث باسم مكتب الشريف، أن حجم التمساح كان هائلا، حيث يعادل طوله ارتفاع سلة كرة تقريبا، مشيرا إلى أن الصور لا تعكس حجمه الحقيقي بشكل كامل.وعلى الرغم من الانتقادات التي واجهها المكتب من بعض الأشخاص الذين اعتبروا أن التمساح لم يكن يشكل خطرا، أكد دانيل أن ترك الزاحف على الطريق كان قد يعرضه للدهس أو يتسبب في إثارة الذعر بين المارة.وبعد التحقق من عدم وجود مخاطر إضافية، قررت السلطات إطلاق سراح "بيبي" دون توجيه أي تهم رسمية، حيث تم نقله إلى منطقة قريبة من قاعدة عسكرية حيث يمكنه العيش بأمان في موطنه الطبيعي.يذكر أن التماسيح من هذا الحجم نادرة في المنطقة، ويعتقد الخبراء أن "بيبي" قد يكون قد قطع عدة أميال قبل أن يتم العثور عليه، ربما بحثا عن مكان دافئ للاسترخاء تحت أشعة الشمس.