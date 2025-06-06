مؤسسة غزة الإنسانية تعلق توزيع المساعدات الغذائية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528882-638848070388025517.jpg
مؤسسة غزة الإنسانية تعلق توزيع المساعدات الغذائية
دوليات
2025-06-06 | 07:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
0 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت "مؤسسة
غزة
الإنسانية"، اليوم الجمعة، تعليق توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة "حتى إشعار آخر"، عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار الدامية التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقعها.
وقالت المؤسسة في بيان إنها أغلقت جميع مواقعها الأربعة لتوزيع المساعدات داخل القطاع، وحثّت السكان على "الابتعاد عن هذه المواقع حفاظا على سلامتهم"، مضيفة أنّ موعد استئناف العمل سيُعلن في وقت لاحق.
وكانت المؤسسة قد افتتحت موقعين في جنوب
غزة
أمس الخميس، بعدما اضطرت إلى إغلاق جميع مراكزها الأربعاء، إثر مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب موقع توزيع برفح خلال 3 أيام متتالية.
وأكدت أنها تضغط على الجيش الإسرائيلي لتحسين تدابير السلامة حول مواقعها.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق "طلقات تحذيرية" خلال الأيام الثلاثة الماضية لمنع فلسطينيين قال إنهم "اقتربوا من القوات"، لكنه أطلق النار لاحقا بعد أن "واصل عدد منهم التقدّم".
في المقابل، شدّدت المؤسسة على أنّ عمليات توزيع المساعدات من مواقعها كانت "تسير بأمان ودون حوادث" حتى تلك اللحظة.
وواجهت المؤسسة انتقادات حادّة من منظمات الإغاثة التقليدية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، التي شكّكت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من
واشنطن
وتل أبيب، وهو ما تنفيه المؤسسة.
ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن
إسرائيل
حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
حزب الله يعلق على استهداف إسرائيل سفينة المساعدات الإنسانية لغزة: جريمة كسابقتها
09:29 | 2025-05-02
البابا يناشد إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
06:39 | 2025-05-21
استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة
16:19 | 2025-05-18
مطلب أممي بالتحقيق في مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات
15:47 | 2025-06-03
مؤسسة غزة الإنسانية
تعلق توزيع المساعدات الغذائية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
رياضة
33.15%
16:39 | 2025-06-05
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
16:39 | 2025-06-05
خبر سار.. اليكم أسعار الدولار
اقتصاد
31.42%
10:02 | 2025-06-04
خبر سار.. اليكم أسعار الدولار
10:02 | 2025-06-04
هل توفي والد السوداني بحادث أم أُعدم على يد نظام صدام؟.. مركز اسبر يوضح
سياسة
18.38%
11:45 | 2025-06-05
هل توفي والد السوداني بحادث أم أُعدم على يد نظام صدام؟.. مركز اسبر يوضح
11:45 | 2025-06-05
اليوم.. العراق يخوض اختباراً حاسماً ومفصلياً أمام كوريا الجنوبية
رياضة
17.05%
02:47 | 2025-06-05
اليوم.. العراق يخوض اختباراً حاسماً ومفصلياً أمام كوريا الجنوبية
02:47 | 2025-06-05
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الإنتخابات ما بين المشاركة والعزوف عنها - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
عشرين
الإنتخابات ما بين المشاركة والعزوف عنها - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-05
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-05
العراق في دقيقة
05-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-05
العراق في دقيقة
05-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-05
Live Talk
بين الواقع والمثالية.. كيف ترى المرأة نفسها في عالم الموضة؟ - الحلقة ٤٥ | 2025
10:30 | 2025-06-05
Live Talk
بين الواقع والمثالية.. كيف ترى المرأة نفسها في عالم الموضة؟ - الحلقة ٤٥ | 2025
10:30 | 2025-06-05
ناس وناس
الديوانية الشامية - الحلقة ٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-05
ناس وناس
الديوانية الشامية - الحلقة ٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-05
مايك السومرية
د.صباح التميمي، نائب سابق - الحلقة ٩ | season 1
16:00 | 2025-06-04
مايك السومرية
د.صباح التميمي، نائب سابق - الحلقة ٩ | season 1
16:00 | 2025-06-04
من الأخير
الحشــ.د زعامات تتصارع وأجنحة تتقاطع - حلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-06-04
من الأخير
الحشــ.د زعامات تتصارع وأجنحة تتقاطع - حلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-06-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-04
الأكثر مشاهدة
عشرين
الإنتخابات ما بين المشاركة والعزوف عنها - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
عشرين
الإنتخابات ما بين المشاركة والعزوف عنها - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-05
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-05
العراق في دقيقة
05-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-05
العراق في دقيقة
05-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-05
Live Talk
بين الواقع والمثالية.. كيف ترى المرأة نفسها في عالم الموضة؟ - الحلقة ٤٥ | 2025
10:30 | 2025-06-05
Live Talk
بين الواقع والمثالية.. كيف ترى المرأة نفسها في عالم الموضة؟ - الحلقة ٤٥ | 2025
10:30 | 2025-06-05
ناس وناس
الديوانية الشامية - الحلقة ٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-05
ناس وناس
الديوانية الشامية - الحلقة ٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-05
مايك السومرية
د.صباح التميمي، نائب سابق - الحلقة ٩ | season 1
16:00 | 2025-06-04
مايك السومرية
د.صباح التميمي، نائب سابق - الحلقة ٩ | season 1
16:00 | 2025-06-04
من الأخير
الحشــ.د زعامات تتصارع وأجنحة تتقاطع - حلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-06-04
من الأخير
الحشــ.د زعامات تتصارع وأجنحة تتقاطع - حلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2025-06-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-04
اخترنا لك
بعد الخلاف العلني وتبخر المليارات.. اتصال "مرتقب" بين ترامب وماسك
08:19 | 2025-06-06
صراع عسكري جديد قد يندلع.. ما قصة النزاع بين تايلند وكمبوديا؟
06:50 | 2025-06-06
إيران تهدد بـ"رد قوي" وتحذر أوروبا من "خطأ استراتيجي كبير"
06:38 | 2025-06-06
مبنى مفخخ ينهار على جنود إسرائيليين في غزة
05:01 | 2025-06-06
غارات على الضاحية الجنوبية عشية العيد.. لبنان تدين واسرائيل تتوعد بمزيد
04:49 | 2025-06-06
تمساح في عين الشرطة الأمريكية ديناصور!.. اعتقال وسط الشارع (صور)
04:19 | 2025-06-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.