لبنان يكشف أضرار ضربات الضاحية الأخيرة

وقد طالت الاعتداءات العديد من الأحياء السكنية، مخلّفة دماراً واسعاً في الأبنية والمؤسسات، وأضراراً جسيمة في الممتلكات، حيث دمرت ٨ أبنية تدميراً كلياً، وقد تضرر 71 مبنًى، و50 سيارة و177 مؤسسة.وفي ما يلي تفاصيل الأضرار حسب الإحصاء:منطقة الرويس:عدد الأبنية المدمرة كلياً: 2عدد الأبنية المتضررة: 8عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 21عدد الوحدات السكنية المتضررة: 100منطقة السانتريز:عدد الأبنية المدمرة كلياً: 2عدد الأبنية المتضررة: 30عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 22عدد الوحدات السكنية المتضررة: 314منطقة الكفاءات:عدد الأبنية المدمرة كلياً: 3عدد الأبنية المتضررة جزئياً: 18عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 36عدد الوحدات السكنية المتضررة: 160عدد الأبنية المدمرة كلياً: 2عدد الأبنية المتضررة: 15عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً: 36عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئياً: 300مجموع عدد السيارات والمؤسسات المتضررة:عدد السيارات المتضررة: 50عدد المؤسسات المتضررة: 177وكانت القوات الإسرائيلية شنّت الليلة الماضية، غارات قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت بنى تحتية تحت الأرض مخصصة لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.وحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن الغارات شملت تدمير ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة وعددا من المواقع التي استُخدمت لتخزين وسائل قتالية.