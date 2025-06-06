عقوبات أمريكية جديدة تطال إيران

أعلن ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الأمريكية، في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، وأشار إلى أن العقوبات شملت أفرادا وشركات في والإمارات والصين والمملكة المتحدة وهونغ .وطالت العقوبات 10 أفراد يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، وتركّز نشاطهم في ومدن إيرانية أخرى، إضافة إلى ودبي.وبحسب الأمر التنفيذي الصادر من بهذا الشأن، فإن جميع من شملتهم العقوبات متهمين من قبل بممارسة أنشطة غير مشروعة لدعم إيران.وإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات الأمريكية كيانات تجارية في عدد من الدول بعضها شركات تم تسجيلها خلال 2024، وهو ما استمرارية النشاط رغم العقوبات السابقة.وبحسب البيان، فإن أنشطة الكيانات المستهدفة شملت التجارة العامة والبتروكيماويات وتحويل الأموال والخدمات اللوجستية.