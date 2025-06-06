"إسرائيل" تقر بمقتل وإصابة 9 من جنودها جنوب غزة

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل اللواء (احتياط) ، 33 عاما، جندي في وحدة " " التابعة لفرقة الكوماندوز، والرقيب يوآف ريفر، 19 عاما، من وحدة واربورغ، جندي في وحدة "ياهلوم" التابعة لسلاح الهندسة القتالية؛ وجنديان آخران أُبلغت عائلاتهما، لكن لم يصرح بنشر أسمائهما بعد.وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود آخرين في الهجوم.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنود القتلى من وحدتي ماغلان وياهلوم وأن التفجير وقع في بلدة بني سهيلا شرق خان جنوبي قطاعوقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود دخلوا مبنى في بني سهيلا بناء على معلومات استخبارية، وأن التفجير وقع بعد دخول الجنود إلى المبنى بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى لانهيار المبنى على الجنود.