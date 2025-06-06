تعيين طفل متحدثاً باسم وزارة سورية

وقال هيكل في تدوينة له: "نهنئكم بالعيد نيابة عن فريقنا في وتقانة المعلومات، ومنهم الطفل سليم مؤسس حساب إنستغرام little_tech_salim الذي قبل اليوم مهمة المتحدث باسم الوزارة لأولاد جيله".وأضاف: "نسعى لوطن جدير بأطفالنا، أمين على أحلامهم، ممكن لقدراتهم. كل عام وأنتم وبلادنا وأهلنا بألف خير".