إصابة أكثر من 14 ألف شخص خلال ذبح أضاحي العيد في تركيا

ونشر الوزير عبر حسابه على منصة "إكس": "توجه 14372 شخصا إلى المستشفيات في اليوم الأول للعيد بسبب إصابات ناتجة عن ذبح الأضاحي، بينهم 1049 في و753 في إسطنبول".وتابع الوزير عن أعداد المصابين وتوزعهم على المناطق التركية: "655 في ، 634 في ، 572 في مانيسا"، وغيرهم في 81 محافظة في البلاد.ويحتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى في العاشر من ذي ، الموافق هذا العام 6 يونيو 2025، وهو اليوم الذي ينهي مناسك إلى المكرمة.