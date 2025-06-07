وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق كبير في سوق بندر عباس

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن "حريقاً كبيراً اندلع في السوق القديم لمدينة عباس جنوب ".ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن وما إذا كان قد تسبب بإصابات بشرية.