حدث استخباراتي وكنز معلومات.. ايران تكشف تفاصيل الحصول على وثائق "النووي الإسرائيلي"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الوصية
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528987-638849763806986335.jpg
حدث استخباراتي وكنز معلومات.. ايران تكشف تفاصيل الحصول على وثائق "النووي الإسرائيلي"
دوليات
2025-06-08 | 06:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,711 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
كشفت وزارة الامن القومي الإيراني، اليوم الاحد، تفاصيل العملية الاستخبارية المثيرة التي أدت للحصول على الاف الوثائق الخاصة بالمشروع النووي الإسرائيلي.
وقال وزير
الأمن القومي
الإيراني
إسماعيل
خطيب في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، ان "الوثائق التي حصلت عليها الاستخبارات الإيرانية حول مشاريع الاحتلال ومنشآته النووية تعزز قدرتنا الهجومية".
ووصف
الخطيب
ما حصل بان "
وزارة الأمن الإيرانية
حصلت على كنز من المعلومات الاستراتيجية والعملياتية والعلمية للكيان الصهيوني"، مشيرا الى انه "تم نقل هذه الوثائق إلى داخل
إيران
بشكل آمن".
وأوضح ان "ما حصل هو حدث استخباراتي كبير جداً والأمر لا يمكن اختزاله بالحصول على آلاف الوثائق فقط".
من جانبها اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، توقيت إعلان إيران عن الحصول على وثائق خاصة بالنووي الإسرائيلي بأنه "يرتبط بموضوع المفاوضات مع
واشنطن
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إيران تعلن حصول استخباراتها على آلاف الوثائق النووية الإسرائيلية
09:16 | 2025-06-07
تقرير استخباراتي يكشف تفاصيل مثيرة تخص سقوط "نظام الأسد"
15:05 | 2025-05-11
إيران ترد على تقرير الاستخبارات النمساوية حول سلمية البرنامج النووي
07:03 | 2025-05-30
إيران تكشف اخر تفاصيل المفاوضات النووية مع أمريكا
05:34 | 2025-06-02
نووي اسرائيل
وثائق ايران
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السوداني يتصل ببعثة منتخبنا الوطني ويصدر توجيهاً
رياضة
32.18%
15:13 | 2025-06-06
السوداني يتصل ببعثة منتخبنا الوطني ويصدر توجيهاً
15:13 | 2025-06-06
إيقاف مسلسل جورجينا رودريغيز على "نتفليكس"
منوعات
30.01%
07:19 | 2025-06-07
إيقاف مسلسل جورجينا رودريغيز على "نتفليكس"
07:19 | 2025-06-07
نقابة الفنانين تنعى فنانة عراقية كبيرة
فن وثقافة
20.36%
10:26 | 2025-06-06
نقابة الفنانين تنعى فنانة عراقية كبيرة
10:26 | 2025-06-06
الحمادي يعلق على طرده أمام كوريا الجنوبية: سنحتفل معاً بالتأهل للمونديال
رياضة
17.46%
12:13 | 2025-06-06
الحمادي يعلق على طرده أمام كوريا الجنوبية: سنحتفل معاً بالتأهل للمونديال
12:13 | 2025-06-06
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد منتزه الزوراء - الحلقة ٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-08
ناس وناس
بغداد منتزه الزوراء - الحلقة ٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-08
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
العراق في دقيقة
07-06-2025 | 2025
14:00 | 2025-06-07
العراق في دقيقة
07-06-2025 | 2025
14:00 | 2025-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-07
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
الهوا الك
تعيينات، مناشدات، رواتب صوتك مسموع في الهوا الك - الحلقة ٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-06
الهوا الك
تعيينات، مناشدات، رواتب صوتك مسموع في الهوا الك - الحلقة ٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-06
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد منتزه الزوراء - الحلقة ٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-08
ناس وناس
بغداد منتزه الزوراء - الحلقة ٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-08
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
العراق في دقيقة
07-06-2025 | 2025
14:00 | 2025-06-07
العراق في دقيقة
07-06-2025 | 2025
14:00 | 2025-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-07
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
الهوا الك
تعيينات، مناشدات، رواتب صوتك مسموع في الهوا الك - الحلقة ٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-06
الهوا الك
تعيينات، مناشدات، رواتب صوتك مسموع في الهوا الك - الحلقة ٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-06
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
Celebrity
صانع المحتوى الكوميدي رضا كريم - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-05
اخترنا لك
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب كولومبيا
10:03 | 2025-06-08
بعد موافقة موسكو.. أوكرانيا تحدد موعد تبادل الأسرى مع روسيا
09:22 | 2025-06-08
حمّى ملاحقة المهاجرين في أمريكا تطال الـ"تيك توكر" الشهير خابي لام
06:52 | 2025-06-08
وزارة صحة غزة: المستشفيات ستتحول الى مقابر بعد 48 ساعة
05:31 | 2025-06-08
ترامب ينشر ألفي عنصر "حرس وطني" لمواجهة "تمرد لوس انجلوس"
00:53 | 2025-06-08
وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق كبير في سوق بندر عباس
15:55 | 2025-06-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.