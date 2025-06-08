حدث استخباراتي وكنز معلومات.. ايران تكشف تفاصيل الحصول على وثائق "النووي الإسرائيلي"

وقال وزير الإيراني خطيب في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، ان "الوثائق التي حصلت عليها الاستخبارات الإيرانية حول مشاريع الاحتلال ومنشآته النووية تعزز قدرتنا الهجومية".ووصف ما حصل بان " حصلت على كنز من المعلومات الاستراتيجية والعملياتية والعلمية للكيان الصهيوني"، مشيرا الى انه "تم نقل هذه الوثائق إلى داخل بشكل آمن".وأوضح ان "ما حصل هو حدث استخباراتي كبير جداً والأمر لا يمكن اختزاله بالحصول على آلاف الوثائق فقط".من جانبها اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، توقيت إعلان إيران عن الحصول على وثائق خاصة بالنووي الإسرائيلي بأنه "يرتبط بموضوع المفاوضات مع ".