زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب كولومبيا

وشعر بالهزة سكان العاصمة بوغوتا وعدد من المدن الأخرى، منها فييافيثينسيو، ، وبيرييرا.وقع الزلزال في تمام الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، واستمر لأكثر من دقيقة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان الذين شعروا بالاهتزاز في مناطق واسعة من البلاد.ووفق التقديرات الرسمية، تم تحديد قرب بلدة "باراتيبوينو" الواقعة في إقليم كونديناماركا، على عمق سطحي لا يتجاوز 30 كيلومترًا، مما زاد من شدة الشعور بالهزة في المدن المجاورة.ورغم قوته، أكدت السلطات المحلية حتى الساعة 8:19 صباحًا عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو أضرار مادية كبيرة، فيما تستمر الأجهزة المختصة في مراقبة الوضع تحسبًا لوقوع هزات ارتدادية أو تطورات مفاجئة.