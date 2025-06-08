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سوريا تخرج من قائمة الدول "المارقة" الامريكية
دوليات
2025-06-08 | 12:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
481 شوهد
صوّت
مجلس الشيوخ الأمريكي
لصالح إزالة اسم دولة عربية من قائمة الدول التي تعتبرها
الولايات المتحدة
"مارقة".
وتُعرف "قائمة الدول المارقة" بأنها تصنيف غير رسمي تتبناه الإدارات الأمريكية منذ تسعينيات
القرن
الماضي، ولا يترتب عليها إي تبعات قانونية.
وفي خطوة رمزية، أقر
مجلس الشيوخ
قرارا يقضي بشطب اسم
سوريا
من "قائمة الدول المارقة"، في أحدث إشارة للنهج الجديد في تعامل
واشنطن
مع سوريا ما بعد نظام
بشار الأسد
.
وأعلن
البيت الأبيض
أن سوريا لم تعد مدرجة على "قائمة الدول المارقة"، ذات الطابع السياسي.
وقال البيت الأبيض، عبر صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة "إكس"، إن سوريا كانت مدرجة سابقا في هذه القائمة إلى جانب دول مثل
إيران
، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، لكنها لم تعد ضمنها الآن.
ورغم خروج سوريا من هذه القائمة، إلا أنها لا تزال مصنفة رسميًا كـ"دولة راعية للإرهاب" من قبل
وزارة الخارجية الأمريكية
منذ عام 1979، وهو تصنيف قانوني يترتب عليه استمرار فرض عقوبات صارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية، وتقييد الصادرات، وفرض قيود مالية وتجارية مشددة.
ويُميز التصنيف الرسمي "للدول الراعية للإرهاب" عن مفهوم "الدول المارقة"، حيث يُعد الأول ملزما قانونيا ويترتب عليه تبعات مباشرة، فيما يُستخدم الثاني كمصطلح سياسي غير رسمي لتبرير مواقف
الولايات المتحدة
تجاه بعض الأنظمة.
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