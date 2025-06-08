سوريا تخرج من قائمة الدول "المارقة" الامريكية

وتُعرف "قائمة الدول المارقة" بأنها تصنيف غير رسمي تتبناه الإدارات الأمريكية منذ تسعينيات الماضي، ولا يترتب عليها إي تبعات قانونية.وفي خطوة رمزية، أقر قرارا يقضي بشطب اسم من "قائمة الدول المارقة"، في أحدث إشارة للنهج الجديد في تعامل مع سوريا ما بعد نظام .وأعلن أن سوريا لم تعد مدرجة على "قائمة الدول المارقة"، ذات الطابع السياسي.وقال البيت الأبيض، عبر صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة "إكس"، إن سوريا كانت مدرجة سابقا في هذه القائمة إلى جانب دول مثل ، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، لكنها لم تعد ضمنها الآن.ورغم خروج سوريا من هذه القائمة، إلا أنها لا تزال مصنفة رسميًا كـ"دولة راعية للإرهاب" من قبل منذ عام 1979، وهو تصنيف قانوني يترتب عليه استمرار فرض عقوبات صارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية، وتقييد الصادرات، وفرض قيود مالية وتجارية مشددة.ويُميز التصنيف الرسمي "للدول الراعية للإرهاب" عن مفهوم "الدول المارقة"، حيث يُعد الأول ملزما قانونيا ويترتب عليه تبعات مباشرة، فيما يُستخدم الثاني كمصطلح سياسي غير رسمي لتبرير مواقف تجاه بعض الأنظمة.