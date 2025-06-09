أعمال شغب في لوس أنجلوس ودهس شرطيين

وتحولت حملة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 حزيران إلى مواجهات مع المحتجين.وفي نفس اليوم، هدد حاكم بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الفيدرالية ردًا على التخفيضات المحتملة في التمويل الفيدرالي من .وفي 8 حزيران، أعلنت المتحدثة باسم ليفيت أنه سيتم نشر البالغ عددها ألفي فرد في المدينة بسبب الاحتجاجات.وذكرت الشرطة في بيان نشر على منصة "إكس": "حاول سائقا دراجتين ناريتين اختراق الحواجز عند تقاطع وتيمبل. وأصيب شرطيان جراء الاصطدام. تم اعتقال السائقين، ويتم تقديم الإسعافات للشرطيين المصابين في المكان".كما أفادت الشرطة بأن المحتجين أغلقوا الطرق وأشعلوا النيران في السيارات. وتعمل فرق الإطفاء على الوصول إلى موقع الحريق.واعترفت السلطات بأن هذه الاحتجاجات هي تجمع غير مرخص.وتُعتبر كاليفورنيا معقلا تقليديا للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها مرارا.وكانت إدارة ترامب قد ألغت سابقًا مشاريع لمنع الفيضانات بقيمة 126.4 مليون دولار، وانتقدت إجراءات حكومة كاليفورنيا في مكافحة حرائق الغابات.ووعد ترامب في أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة رقم 47 في يوم تنصيبه في 20 كانون الثاني، بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين فورا وبدء عملية ترحيل الملايين منهم.كما أعلن حالة بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.