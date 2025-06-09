إسرائيل تمنع سفينة مادلين "الخيرية" من الوصول إلى غزة

ونشر الحساب ذاته، صورةً تظهر ركاب السفينة يرتدون سترات النجاة رافعين أيديهم، لافتاً إلى أن "الاتصالات انقطعت على متن السفينة".كما اتهم الائتلاف بـ"اختطاف" النشطاء الذين كانوا على متن السفينة.من جانبها قالت إن البحرية وجهت القارب لتغيير مساره عندما اقترب من "منطقة محظورة"، وبعد نحو ساعة، قالت إن القارب يُسحب باتجاه السواحل الإسرائيلية.