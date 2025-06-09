بالصورة.. الكدمة القاتمة تحت عين ماسك

ونقلت الصحيفة عن مصادر: "بعد أن غادر بيسنت وماسك المكتب البيضاوي، وخلال سيرهما في الردهة باشرا في تبادل الإهانات. وضرب ماسك كتفه في صدر بيسنت، على طريقة لاعبي الركبي، ورد عليه بيسنت بضربة".ووفقا للمقالة، وقعت الحادثة في نيسان. وفي التفاصيل، اندلع تلاسن في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.وكان السبب خلافا على مرشح لمنصب رئيسي في مصلحة الأمريكية.وبحسب المصدر، اتهم ، بالفشل في الوفاء بوعده بكشف المخططات الاحتيالية في الإنفاق الفيدرالي بقيمة تزيد عن تريليون دولار.وظهر ماسك، الذي من منصبه كرئيس لمكتب كفاءة الحكومة، في مؤتمره الصحفي الوداعي في مصابا بكدمة زرقاء تحت عينه، وخلال تبريره لظهورها زعم بأنه "كان يمزح مع ابنه".ولاحقا انتقد ماسك الإنفاق، الذي أقره بقيادة الجمهوريين الشهر الماضي.ورد على ذلك الخميس بالقول: "أنا محبط جدا لأن إيلون كان مطلعا على تفاصيل هذا المشروع، وقد قدمت له دعما كبيرا".وبعدها صدرت عن ماسك سلسلة منشورات حملت مطالبات بعزل وانتقادات حادة لسياسة الرسوم التي قال إنها ستؤدي إلى ركود اقتصادي في .ليرد ترامب من خلال منشورات على "تروث سوشيال"، بالقول: "لا أمانع أن يتحول إيلون ضدي، لكنه كان يجب أن يفعل ذلك منذ شهور"، في إشارة إلى معرفته بمضمون مشروع القانون قبل إقراره.واقترح ترامب إنهاء الدعم الحكومي والعقود التي تمنحها الحكومة لشركات ماسك، معبرا عن استغرابه عدم قيام إدارة بايدن بذلك.يُذكر أن ماسك قدّم دعما ماليا كبيرا لحملة ترامب في انتخابات 2024، حيث أنفق أكثر من ربع مليار دولار لتعزيز فرصه في الولايات المتأرجحة.