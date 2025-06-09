حظر تجوال في لوس انجلوس

وكتبت شرطة لوس أنجلوس على موقع X في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين: "عليكم مغادرة المنطقة فورًا".وخلال نهاية الأسبوع، أُلقي القبض على 56 شخصًا على خلفية الاحتجاجات المستمرة، وفقًا لتقارير الشرطة.ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن جيم ماكدونيل قوله إن "عدد الاعتقالات حتى الآن لا يُذكر مقارنةً بما سيحدث لاحقًا".ويوم الأحد، تصاعدت التوترات بشكل كبير عقب أمر بنشر ، وتعبئة القوات العسكرية النظامية، وهو أمر مثير للجدل، على الرغم من معارضة المسؤولين المحليين.وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ردًا على هذا الانتشار غير المسبوق.وردت قوات إنفاذ القانون باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت في محاولة لتفريق الحشود.ومع ذلك، أفادت التقارير أن بقية أنحاء المدينة المترامية الأطراف استمرت في العمل بشكل طبيعي إلى حد كبير، باستثناء جيوب معزولة من الاضطرابات في منطقة وسط المدينة.وبدأت الاحتجاجات يوم الجمعة بعد أن نفّذ ضباط والجمارك (ICE) مذكرات تفتيش في جميع أنحاء المدينة، في الوقت الذي مضى فيه الرئيس الأمريكي قدمًا في هدفه المتمثل في الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين.واتهم حاكم ، ، بتعمد إثارة التصعيد والتصرف بشكل غير قانوني في محاولة لتصوير الرئيس كزعيم قوي.وأعلن الحاكم الديمقراطي - الذي يُعتبر مرشحًا محتملًا لانتخابات الرئاسة لعام 2028 - أن الولاية سترفع دعوى قضائية ضد .