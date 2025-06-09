إخماد حريق اندلع في محال للنجارة في مدينة الصدر ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق متوسط اندلع داخل عدد من المحال التجارية تستخدم لنجارة الخشب ضمن شقي العاصمة".واضاف المصدر، أن "الحادث لم يسجل إصابات بشرية واقتصر على الخسائر المادية فقط"، مشيرا الى ان "التحقيقات الأولية رجحت اندلاع الحريق بسبب تماس كهربائي".