حاكم كاليفورنيا يقاضي ترامب بسبب "الحرس الوطني"

وكتب الحاكم غافين نيوسوم عبر منشو في موقع التواصل الاجتماعي: "هذا بالضبط ما أراده . أشعل فتيل الأزمة، ثم حاول بشكل غير قانوني إضفاء طابع فيدرالي على . الأمر الذي وقّعه لا يقتصر على فحسب، بل سيمنحه القدرة على دخول أي ولاية والقيام بالشيء نفسه. نحن سنقاضيه".وخلال مقابلة مع قناة MSNBC، صرّح الحاكم بأنه يعتزم مقاضاة بسبب نشر الحرس الوطني الأمريكي لقمع الاحتجاجات في كاليفورنيا. وأضاف أن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية لم ينسقوا إجراءاتهم معه.وتحولت حملة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 يونيو إلى مواجهات مع المحتجين.وفي نفس اليوم، هدد حاكم كاليفورنيا بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الفيدرالية ردًا على التخفيضات المحتملة في التمويل الفيدرالي من إدارة .وفي 8 يونيو، أعلنت المتحدثة باسم ليفيت أنه سيتم نشر البالغ عددها ألفي فرد في المدينة بسبب الاحتجاجات.