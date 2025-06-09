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الطاقة الذرية تنتقد إيران: ما فعلته خطوة سيئة
دوليات
2025-06-09 | 10:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
404 شوهد
قال
المدير العام
للوكالة
الدولية للطاقة
الذرية
رافائيل غروسي
، الاثنين، إن جمع
إيران
لوثائق سرية خاصة بالوكالة التابعة للأمم المتحدة خطوة "سيئة" تتعارض مع روح التعاون التي يجب أن تكون سائدة بين الوكالة وطهران.
وذكرت الوكالة في تقرير سري عن
إيران
أرسلته إلى الدول الأعضاء في 31 مايو، أن لديها "أدلة قاطعة على أن إيران جمعت بنشاط وثائق سرية للغاية تخص الوكالة وحللتها".
وجاء في التقرير أن هذا "يثير مخاوف جدية إزاء روح التعاون من جانب إيران" ويمكن أن يقوض عمل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في إيران، لكن
طهران
قالت في بيان للدول الأعضاء الأسبوع الماضي إن الاتهام الوارد في التقرير "محض افتراء" وإنه جاء "دون تقديم أي دليل أو وثيقة إثبات".
ويعقد
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الذي يضم 35 دولة اجتماعا فصليا هذا الأسبوع. وتخطط
الولايات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لاقتراح قرار ليتبناه المجلس يتضمن إعلان أن إيران تنتهك التزامات عدم الانتشار النووي على خلفية أوجه قصور أخرى واردة في التقرير.
وقال غروسي في مؤتمر صحفي "هنا، للأسف، وهذا يعود إلى بضع سنوات مضت... استطعنا أن نحدد بكل وضوح أن وثائق تخص الوكالة كانت في أيدي السلطات الإيرانية، وهو أمر سيئ".
وأضاف: "نعتقد أن عملا كهذا لا يتوافق مع روح التعاون".
وردا على سؤال بشأن طبيعة الوثائق وما إذا كانت وثائق إيرانية في الأصل استولت عليها
إسرائيل
وتم تسليمها للوكالة، قال غروسي: "كلا، لقد تلقينا الوثائق من دول أعضاء، ولدينا أيضا تقييماتنا الخاصة بشأن الوثائق والمعدات وما إلى ذلك".
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