ختام المناسك.. الحجاج يؤدون طواف الوداع

واصل مئات الألوف من الحجاج أداء طواف الوداع والسعي بين الصفا والمروة في إيذانا بختام مناسك التي بدأت، الأربعاء الماضين بالمبيت بمنى ثم الوقوف بعرفة يوم الخميس والعودة إلى منى لرمي الجمرات والنحر وقضاء أيام التشريق.

ويقول مي من عن تجربته في "أود أن أحث على الإسراع في أداء فريضة الحج في أقرب وقت ممكن، لأن برنامج الحج يُدرّبك على أن تصبح مسلما أفضل">

وأضاف "إذا نظرت إليه من منظور شخصي للغاية، فستجده مثل معسكر تدريب لتصبح أفضل مسلم على الإطلاق".



أما الحاج من فعبر عن امتنانه لسلاسة تنظيم الحج هذا العام.



وقال: "السنة هذه كان الجو جيد والحمد لله ما دام الإنسان معاه تصريح، تصريح حج فالحمد لله يحج ويرتاح ويبقى الدنيا معاه جيدة يعني".



وبالنسبة للكثير من الحجاج، لا يعد الحج مجرد أداء لفريضة دينية، وإنما هو رحلة ثرية أيضا، فتقول سارة نور من ماليزيا عن الحج إنه "تجربة عميقة وتحث على التواضع".



وأعلنت هيئة الإحصاء في بيان أن عدد الحجاج هذا العام بلغ 1673230 من داخل المملكة وخارجها.