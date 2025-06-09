العثور على 10 جثث على شاطئ البحر في مصر

وذكرت المصادر، بحسب وكالة ، أن من بين الضحايا مواطنا ليبيا وآخر سودانيا، في حين تبين أن الجثامين الثمانية الأخرى تعود لمواطنين مصريين ينتمون إلى محافظة أسيوط.وأشارت إلى أنه تم نقل جميع الجثث إلى ، ووُضعت تحت تصرف التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هويات الضحايا بدقة.وأكدت المصادر أن الضحايا كانوا على متن مركب يقل مهاجرين انطلق من أحد الواقعة شرق ليبيا، وتحديدا من مناطق تقع بين مساعد ودرنة وهي معروفة بنشاط مهربي البشر، وأشارت إلى أن الجهات الطبية أخطرت ، التي شكلت فرقا للبحث والتحقيق بالتنسيق مع ، لتحديد أسباب الوفاة.