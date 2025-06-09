ترامب يهاجم حاكم كاليفورنيا: لا يتمتع بالكفاءة

هاجم الرئيس الأمريكي ، الاثنين، حاكم ، معتبرا أنه لا يتمتع بالكفاءة.​

وقال في كلمة له، "حاكم لا يتمتع بالكفاءة والذين تسببوا في العنف يجب أن يسجنوا".

وأضاف "اتخذنا القرار الصائب بإرسال للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة والمحرضة في كاليفورنيا"، مشددا "سنقوم بما يلزم للحفاظ على سلامة مواطنينا لنتمكن من جعل عظيمة مرة أخرى".

وتابع الرئيس الأمريكي "نشرنا الحرس الوطني في لوس أنجلس وقام بعمل رائع".

وكان حاكم كاليفورنيا أنه سيُقاضي بسبب قراره إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وسط الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة.

وكتب الحاكم غافين نيوسوم عبر منشو في موقع التواصل الاجتماعي: "هذا بالضبط ما أراده . أشعل فتيل الأزمة، ثم حاول بشكل غير قانوني إضفاء طابع فيدرالي على الحرس الوطني. الأمر الذي وقّعه لا يقتصر على كاليفورنيا فحسب، بل سيمنحه القدرة على دخول أي ولاية والقيام بالشيء نفسه. نحن سنقاضيه".

وتحولت حملة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 يونيو إلى مواجهات مع المحتجين.