حزب الله يدين الاستيلاء على ‏"مادلين" ويوجه دعوة للمجتمع الدولي

ادان اللبناني، اليوم الاثنين، الاستيلاء على ‏السفينة "مادلين" المحملة بمساعدات الى ، ودعا الى ادانة هذه الجريمة.





وأضاف "إنّ إقدام العدو على اعتراض السفينة واحتجاز طاقمها المدني ومن على متنها من ‏متضامنين أحرار، حالة الإفلاس الأخلاقي والسياسي التي يعيشها هذا الكيان ‏المؤقت، وعجزه عن كسر إرادة أهل غزة ومقاومتها". وقال الحزب في بيان، "يُدين بشدّة جريمة القرصنة التي ارتكبها العدو الصهيوني بالاستيلاء على ‏السفينة " " في المياه الدولية واعتقاله للناشطين الدوليين، ومنعه من إدخال ‏المساعدات الإنسانية والإغاثية المحملة على متنها إلى قطاع المحاصر، في انتهاك ‏صارخ للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.".وأضاف "إنّ إقدام العدو على اعتراض السفينة واحتجاز طاقمها المدني ومن على متنها من ‏متضامنين أحرار، حالة الإفلاس الأخلاقي والسياسي التي يعيشها هذا الكيان ‏المؤقت، وعجزه عن كسر إرادة أهل غزة ومقاومتها".



واعرب الحزب عن تضامنه "الكامل مع الأحرار الشجعان على متن السفينة"، داعيا والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى "إدانة هذه الجريمة ‏الموصوفة، والتحرك العاجل والفوري لضمان الإفراج عن المختطفين، ومحاسبة الكيان ‏المحتل على عدوانه المتواصل وإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ‏وفك الحصار عنها".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن فجر اليوم الاثنين أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.



