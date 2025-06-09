الناتو يتوقع نزاعا محتملا مع روسيا

وقال روته خلال مؤتمر في ، اليوم الاثنين، إن " تنتج 4 أضعاف ما تنتجه جميع دول إجمالا من الذخائر، رغم أن اقتصادها من اقتصادات الناتو بـ 25 ضعفا"، مضيفا أن "الذخائر هي أساس أي نزاع، وإن لم يكن لديكم مخزون من الذخائر، فلا داعي لبدئه".واعتبر أن الاقتصاد الروسي "قد تم تحويله إلى نظام معسكر بنسبة 100%"، داعيا إلى عسكرة الاقتصاد الأوروبي.وأضاف: "في الوقت الراهن روسيا غير قادرة على مهاجمة الناتو، ولكن بعد 3 أو 5 سنوات ستتمكن من ذلك"، داعيا دول الناتو إلى الاستعداد لذلك وزيادة عدد أنظمة الدفاع الجوي وإنتاج الدبابات والأنظمة الضاربة والطائرات المسيرة وإنشاء مخزونات كبيرة من الذخائر.وردا على سؤال لماذا يعتقد أن النزاع محتمل بعد 3 أو 5 سنوات، أوضح روته أن "هذا ما يتحدث عنه العسكريون في الناتو"، مشيرا إلى التصريح الأخير لرئيس أركان الذي اعتبر أن روسيا ستكون مستعدة لمهاجمة الناتو في عام 2029، أي بعد 4 سنوات.