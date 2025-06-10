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من هي عصابة "أبو شباب"؟
دوليات
2025-06-10 | 07:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,515 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن من يقف وراء تجنيد "عصابة أبو شباب" في غزة
جهاز الأمن العام
الإسرائيلي "الشاباك" في سيناريو لخلق "بديل محلي" لحركة حماس.
وبحسب الصحيفة، فإن
رئيس الجهاز
رونين
بار، "هو من أوصى رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو
بتنفيذ هذا التحرك القائم على تجنيد العصابة وتسليحها ببنادق كلاشينكوف ومسدسات تم الاستيلاء عليها خلال عملية سيوف حديدية من حماس وحزب الله، وهي الآن مخزنة لدى مستودعات الجيش الإسرائيلي".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الخطة التي عرضها
الشاباك
على رئيس الحكومة كانت تجريبية بطبيعتها، حيث أوضح المسؤولون الأمنيون: "أنه في قطاع غزة توجد كميات هائلة من الأسلحة بنادق، عبوات ناسفة، صواريخ كتف، وغير ذلك، وإدخال عدد محدود ومدروس من البنادق والمسدسات لن يغير ميزان السلاح في القطاع".
وقالت الصحيفة إن "عصابة أبو شباب تتكون من عدة عشرات من الأفراد، معظمهم من عائلة أو عشيرة واحدة، فإن معظم من جندهم الشاباك هم مجرمون غزيون معروفون بتورطهم في تجارة
المخدرات
، التهريب، والسرقات"، لافتا الى انه "تم التعامل معهم كميليشيا مرتزقة تعمل لصالح
إسرائيل
داخل غزة، وتحديدا كبديل محلي محتمل لحكم حماس، ولو بشكل محدود ومؤقت".
وأوضحت أن "الهدف من هذه المبادرة، بحسب الشاباك، هو اختبار قدرة العصابة على فرض سلطة محلية بديلة لحماس في منطقة صغيرة ومحددة من رفح (جنوب القطاع)".
وقال مصدر أمني مطلع "نحن لا نبني على هذه العصابة كبديل كامل لحماس، بل ندرس احتمال الاعتماد على عناصر محلية لتشكيل إدارة مؤقتة في مناطق محددة".
ومع ذلك اعترف ذات المصدر أن "التأثير الحقيقي لأفراد العصابة غير واضح بعد".
وحسب الصحيفة، يوجد داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية،
انقسام
حول هذه الخطوة: "الشاباك" هو من بادر بالخطة ويدافع عنها، قائلا: حتى إذا انقلبت العصابة في مرحلة ما ووجهت السلاح نحو إسرائيل، فإن الخطر محدود بسبب قلة عدد الأسلحة.
وفي الجيش الإسرائيلي، بعض القادة العسكريين لا يبدون حماسة للفكرة، وينظرون إليها "كخطوة تكتيكية محلية، لكنهم لا يرون فيها خطة استراتيجية قابلة للتطوير".
ويقول أحد الضباط: "طالما أن الأمر محلي ويفيدنا تكتيكيا، لا مانع، لكن هذه العصابات لا يمكن أن تشكل بديلا طويل المدى لحماس. إذا أردنا بديلا حقيقيا، فعلينا التعاون مع دول في المنطقة لبناء منظومة حكم مدنية بديلة".
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