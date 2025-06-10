استئناف المحادثات التجارية بين الصينيين والأميركيين

ويأمل المستثمرون في تحسن العلاقات بعد أن أفسح الارتياح الناجم عن الاتفاق الأولي الذي تم التوصل له في جنيف الشهر الماضي المجال أمام شكوك جديدة بعد أن اتهمت بكين بمنع الصادرات التي تعتبر حاسمة لقطاعات تشمل السيارات والفضاء وأشباه الموصلات والدفاع.وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أمس الاثنين إنَّ من المرجح أن توافق واشنطن على رفع ضوابط التصدير على بعض أشباه الموصلات مقابل قيام بتسريع وتيرة تسليم المعادن النادرة.وقال الرئيس الأميركي إنَّ المحادثات تسير بشكل جيد: "نحن نتعامل بشكل جيد مع الصين.. الصين ليست سهلة".وأدت سياسات المتقلبة بشأن الرسوم في كثير من الأحيان إلى إرباك الأسواق العالمية، وإثارة الازدحام والارتباك في الموانئ الكبرى، وتكبد الشركات عشرات المليارات من الدولارات بسبب تراجع المبيعات وزيادة التكاليف .وتأتي الجولة الثانية من المحادثات بين والصين في وقت حاسم لكلا الاقتصادين وفي أعقاب مكالمة هاتفية نادرة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي.وأظهرت بيانات الصادرة أمس الاثنين أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت 34.5 في المئة في أيار (مايو)، في أكبر انخفاض منذ تفشي جائحة (كوفيد-19).ورغم ضعف تأثير التضخم وسوق العمل على الولايات المتحدة حتى الآن، إلا أن الرسوم الجمركية أثرت سلباً على ثقة الشركات والأسر في واشنطن، وفيما لا يزال الدولار تحت الضغط.ويجتمع الجانبان، بقيادة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير في قصر لانكستر هاوس في العاصمة البريطانية، بينما يرأس الوفد الصيني نائب رئيس الصيني خه لي فنغ.واستمرت المحادثات قرابة سبع ساعات أمس الاثنين.