حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة أن "الحزمة المقترحة ستشمل خفض سقف سعر برميل النفط الروسي، بالإضافة إلى حظر استخدام البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك خطوط أنابيب (السيل الشمالي)".كما تخطط لفرض عقوبات جديدة تستهدف: البنوك الروسية والسفن المرتبطة بروسيا وإجراءات وقائية لحماية من أي دعاوى قضائية محتملة من بسبب الأصول المجمدة.