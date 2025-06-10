طائرتان مسيرتان مجهولتان تقتلان 5 أشخاص في إدلب

وإدلب هي المعقل السابق لهيئة تحرير ، التي قادت تحالفاً للفصائل المعارضة وأطاحت بالحكم السابق.وأكدت المنظمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، "مقتل شخص واحد في الهجوم من الطائرة المسيَّرة مجهولة الهوية التي استهدفت دراجة نارية على طريق سرمدا - البردقلي بريف إدلب الشمالي".وأشارت إلى مقتل شخص آخر تصادف وجوده قرب المكان في ضربة منفصلة استهدفت "سيارة كان فيها أربعة أشخاص" على طريق مؤدٍّ إلى مخيم للنازحين في بلدة أطمة، شمال محافظة إدلب.وأدت الغارة الثانية لعطب السيارة ومقتل جميع من فيها. ولم تُعرف هوية القتلى رسمياً بعد، لكنَّ مصادر ميدانية أشارت إلى أن المستهدفين يُرجح انتماؤهم إلى تنظيم "حراس الدين" أيضاً.وقد أُصيب مدنيان، في أثناء استهداف الدراجة النارية، أحدهما بالقرب من محل تجاري والآخر أُصيب بشظيةٍ في أثناء وجوده داخل حافلةٍ للركاب تسير بالقرب من مكان الاستهداف على طريق مخيمات في مدينة أطمة شمالي إدلب، صباح الثلاثاء.وقال "الدفاع المدني" إن فريقها أسعف المدنيين في المكان، فيما نُقل المصابون إلى المشافي القريبة، ونُقلت جثة القتيل على الدراجة إلى الطبابة في مدينة سرمدا.ولم تتبينّ الجهة التي نفَّذت الهجومين، لكنَّ الترجيحات تميل إلى التي تشنّ ضربات بشكل متكرر في هذه المنطقة.تجدر الإشارة إلى أنه في شهري كانون الثاني وشباط، أعلنت مقتل عدد من قياديي جماعة "حراس الدين"، الفرع السوري لتنظيم "القاعدة"، الذي أعلن حل نفسه في أواخر كانون الثاني.ومنذ ذلك الوقت، نفّذت الولايات المتحدة عدة ضربات ضد الجماعة الصغيرة، وكانت "حراس الدين" التي تضم متطرفين أجانب، تنشط في مناطق جبلية شمال غربي .