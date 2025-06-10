تفوق عليه دراسياً فقتله.. صديق ينهي حياة صديقه بسبب الغيرة

وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع محلية، استدرج فتى صديقه إلى نزهة خلال أيام ، لينهي حياته بصورة مأساوية.الضحية، شاب يبلغ من العمر 19 عاما، وطالب بالصف الثالث الثانوي، لفظ أنفاسه الأخيرة على أحد شواطئ مصيف رأس البر، بعد أن تلقى عدة طعنات قاتلة من صديقه، مستخدما .وقال مقربون من الضحية إنه لم يكن مجرد طالب متفوق، بل كان مثالا يحتذى في الأخلاق والهدوء، ما أكسبه محبة زملائه وتقدير معلميه.وكشفت التحقيقات عن أن كان زميله في المدرسة نفسها، ونشبت بينهما خلافات سابقة، انتهت بجلسة صلح عائلية قبل عدة أشهر، حيث تصافح الطرفان أمام الحاضرين، وأعلنا عن انتهاء الخصومة.وظن أهل الضحية أن الخلافات أصبحت من الماضي، إلا أن الصديق بقي حاقدا ما دفعه لقتل زميله برطيقة وحشية، بحسب المقربين.وفي صباح ثالث أيام العيد، اقترح الصديق على زميله قضاء بعض الوقت في رأس البر احتفالا بالعيد، فوافق الثاني بحسن نية، لكن النزهة تحولت إلى فخ، حيث باغت الفتى صديقه بعدة طعنات ليسقط غارقا في دمائه، وفارق الحياة في الحال.وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم خلال ساعات قليلة، بينما نقل جثمان الضحية إلى مشرحة المستشفى، فيما باشرت التحقيق.