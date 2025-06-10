واشنطن تلمح لحل عسكري مع طهران.. ترامب: ايران أصبحت أشد خطورة!

وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن تقف أمام "فرصة استراتيجية" لمنع من الحصول على سلاح نووي، مؤكداً استعداد القوات الأمريكية "للرد بقوة ساحقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي إذا أمر الرئيس بذلك".وفيما يتعلق بوكلاء إيران في المنطقة، أشار قائد القيادة الوسطى الأمريكية إلى أنهم في "أضعف حالاتهم"، إلا أنه استدرك بأن "التحدي الأكبر يتمثل في الحوثيين"، في إشارة إلى جماعة في .وتابع قائد القيادة الوسطى الأمريكية "إذا هاجمت إيران فسيزيد ذلك من احتمال تعرض قواتنا في المنطقة للخطر".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، ، لشبكة نيوز: "إيران أصبحت أشد حدة في المحادثات النووية".وأضاف، أن "إيران تتصرف بشكل مختلف تماما مقارنة بما كانت عليه قبل أيام قليلة".