الكشف عن "صيغة مبتكرة" لاتفاق غزة

وأضاف نتنياهو: "هناك تقدم جدي، لكن من المبكر أن تعلق الآمال، نعمل بكل جدية، بما في ذلك خلال هذه الساعات، وآمل أن نتمكن من إحراز تقدم".من جهته، كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، الثلاثاء، عن وجود صيغة مبتكرة لاتفاق بين " " وحركة حماس بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع .ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية وأميركية، قولها: إن "القطريين يحاولون كتابة -صيغة مبتكرة- لاتفاق بشأن غزة لا تتضمن بشكل قاطع إنهاء الحرب، لكنها ستظل مقبولة من حماس".وأضافت المصادر أن "التقدم الذي حدث في الأيام الأخيرة في مفاوضات غزة يرجع إلى الصيغة القطرية الجديدة".وكشفت أن "حماس لن توافق على صياغة اقتراح ويتكوف (المبعوث الأميركي وتيتكوف) الأخير، وبالتالي فإن الاتفاق لن يكون ممكنا إلا إذا مررت وإسرائيل صياغة مختلفة بشأن نهاية الحرب".