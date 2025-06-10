صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات في الضفة".

وأضافت "صفارات الإنذار تدوي في مئات المواقع وسط ".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، "رصدنا إطلاق صاروخ من ونعمل على اعتراضه".

وأضاف "تفعيل الإنذارات في عدة مناطق عقب إطلاق صاروخ من اليمن"، مردفا "اعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن".