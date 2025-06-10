قتلى وجرحى بسلسلة انفجارات تهز كولومبيا

ووقعت الهجمات في كالي، ثالثة كبرى مدن ، وعدد من البلدات المجاورة لها، واستهدفت مراكز للشرطة ومباني بلدية، بحسب ما أفاد تريانا لإذاعة "لا إف إم".وكان السيناتور المحافظ ميغيل أوريبي المرشح للانتخابات الرئاسية الكولومبية المقررة العام المقبل، قد أصيب برصاصتين في الرأس خلال حملة انتخابية في بوغوتا وهو في حال خطرة و«يصارع من أجل حياته».وخضع أوريبي البالغ 39 عاماً لعملية جراحية أولية ناجحة لاحتواء الإصابات في الرأس من جراء هجوم السبت، لكن الأطباء حذّروا من أن حياته في خطر شديد.وقال أطباء عيادة " في" في العاصمة الكولومبية إنه "في أشد حالات الخطر مع التحفظ على التوقعات".وأثار إطلاق النار على أوريبي صدمة في بلاد كانت تعتقد أنها طوت إلى حد كبير صفحة عقود من العنف السياسي والجرائم المرتبطة بالمخدرات.وخرج المئات إلى الشوارع في المدن الكبرى، الأحد، لإضاءة الشموع والصلاة، والتعبير عن غضبهم إزاء الهجوم.