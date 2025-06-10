الحرس الثوري الإيراني: عداؤنا مع إسرائيل لن ينتهي

ونقلت عن سلامي قوله: "حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن الملف النووي أو انتهت حرب فإن عداءنا مع لن ينتهي، لأن هذه الحرب هي على الوجود والمعتقدات".كما أشار إلى أن "حربنا مع أميركا هي حرب عقائدية ومعركة بين الظلم والعدل"، وتابع: "موقف ضد أميركا وإسرائيل يختلف عن أي ".وأبرز أن "القوى العظمى تعاني من نقاط ضعف وثغرات خطيرة"، مضيفا: "تُهزم القوى العظمى بجراحها؛ قوتها لا تُنجيها من الهزيمة. تُلحق الضرر بالطرف الآخر بقوتها، لكنها لا تستطيع منع جراحها".يأتي ذلك فيما قال قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال ، الثلاثاء، إنه قدّم للرئيس "مجموعة واسعة من الخيارات للقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت المفاوضات النووية".