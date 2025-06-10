رسمياً.. الصين تعفي مواطني الخليج من تأشيرة الدخول

ويمتد هذا الإعفاء الكامل من إلى دول ، حيث تتمتع الإمارات وقطر بإعفاءات مماثلة، وسيسمح هذا الإعفاء من التأشيرة بالإقامة لمدة تصل إلى 30 يوماً.ونقلت وكالة " " ووسائل إعلام صينية عن المتحدثة باسم ، ، قولها، في وقت سابق، إن " ستُوسّع نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة بدءاً من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026 لتشمل حاملي جوازات السفر العادية من ، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، حيث سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة لأغراض السياحة، أو الأعمال، أو زيارة الأقارب، أو الترانزيت، ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً.وأضافت، أن "الإمارات وقطر ترتبطان مع الصين باتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة منذ عام 2018، موضحة أن باتت تتمتع الآن بـ"تغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول ".كما دعت ماو مواطني دول الخليج إلى زيارة الصين، مؤكدة أن البلاد ترحب بزيارة مزيد من الأصدقاء من دول الخليج".