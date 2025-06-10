لتعزيز التقارب مع مصر.. إيران تغير اسم شارع في طهران

وأوضحت السلطات الإيرانية أن القرار جاء بعد تنسيق بين ووزارة الخارجية الإيرانية، وذلك في إطار مساعي لتعزيز التقارب مع القاهرة، التي تشهد انفراجة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين.ويُعد هذا القرار، الذي ينتظر المصادقة النهائية من الأسبوع المقبل، خطوة تهدف إلى طي صفحة من الماضي المثير للجدل وفتح آفاق جديدة للتعاون بين وإيران.وأعلن نادعلي، المتحدث باسم مجلس بلدية طهران، بحسب وكالة " " الإيرانية، أن قرار تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي، المعروف أيضًا باسم "الوزراء" في منطقة 6 بطهران، جاء بعد مناقشات داخل لجنة تسمية الشوارع، وأن اللجنة اقترحت عدة أسماء بديلة سيتم عرضها في جلسة عامة للمجلس البلدي الأسبوع المقبل للتصويت النهائي.وأكد نادعلي أن القرار رغبة في تعزيز العلاقات مع مصر، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها إلى القاهرة في يونيو 2025.وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أربعة عقود من التوترات بين البلدين، حيث كان تسمية الشارع باسم خالد الإسلامبولي، الذي نفّذ عملية اغتيال الرئيس المصري خلال عرض عسكري في ذكرى حرب أكتوبر 1973، مصدر إزعاج دائم للعلاقات المصرية-الإيرانية.