الأمم المتحدة: العالم يواجه أزمة ولادات غير مسبوقة

ووفقا للتقرير الذي نشرته " "، أن الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل الولادات هي الصعوبات المالية وغلاء المعيشة. ويؤكد واحد من كل خمسة مشاركين في الاستطلاع عدم قدرته على إنجاب العدد الذي يرغبه من الأطفال.وبالإضافة إلى ذلك، أشار المشاركون إلى صعوبة التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال بالنسبة للنساء، وعدم فعالية السياسة الديموغرافية الحكومية، والمشكلات الصحية، وعدم الاستقرار السياسي في بلدان عديدة.ويؤكد التقرير، أنه من المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بنحو 3.1 مليار شخص في السنوات الـ 90 المقبلة. سيحدث هذا بفضل البلدان ذات معدل الولادات المرتفع في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومقابل هذا، من المتوقع انخفاض عدد السكان في أوروبا واليابان بحلول عام 2050.