واشنطن تتسلم "داعشيًا" خطط لهجوم ضد اليهود في نيويورك

وقالت وزارة العدل الامريكية ان محمد شاهزيب خان، وهو مواطن باكستاني يبلغ من العمر 20 عاما ويقيم في كندا ويعرف أيضا باسم شاهزيب جادون، تم تسليمه إلى بتهمة محاولة تنفيذ هجوم مستوحى من تنظيم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على يهود .ويواجه خان الآن اتهامات بمحاولة تقديم الدعم المادي والموارد لمنظمة إرهابية أجنبية معينة، وهي "داعش" في والشام، ومحاولة ارتكاب أعمال إرهابية تتجاوز الحدود الوطنية.وقالت المدعية العامة باميلا بوندي: "لا يزال تنظيم داعش الإرهابي الأجنبي يُشكل خطرًا واضحًا وقائِمًا على الشعب الأمريكي، ويُستهدف مواطنونا اليهود بشكل خاص من قِبل جماعات شريرة كهذه"، مضيفا انه "وزارة العدل تفخر بالمساعدة في تأمين هذا التسليم، وسنُقاضي هذا الرجل بأقصى ما يسمح به القانون".وقال مدير كاش باتيل إن خان خطط، على ما يبدو، لارتكاب هجوم على المجتمع اليهودي في نيويورك، والتخطيط لإطلاق نار جماعي مستوحى من تنظيم داعش في الذكرى السنوية الأولى لحادثة السابع من أكتوبر.قال الأمريكي جاي كلايتون للمنطقة الجنوبية لنيويورك: "كما زُعم، حاول محمد شاهزيب خان دخول الولايات المتحدة لتنفيذ هجوم إرهابي قاتل على في ".وأضاف: "كان يخطط لاستخدام أسلحة آلية لقتل أكبر عدد ممكن من أفراد جاليتنا اليهودية، دعمًا لتنظيم داعش، وقد أُحبطت خطة خان القاتلة والمعادية للسامية بفضل العمل الدؤوب لشركائنا في إنفاذ القانون والمدعين العامين المحترفين في هذا المكتب، الملتزمين باستئصال معاداة السامية ووقف الإرهاب، وبفضل جهودهم، سيُحاكم خان الآن في نيويورك".