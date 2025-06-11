كشف موعد إغلاق الولايات المتحدة مكاتب USAID الخارجية

ونقلت الصحيفة عن وثيقة داخلية اطلعت عليها: "في برقية التي حصلت عليها "الغارديان"، أمر وزير الخارجية بإلغاء جميع الموظفين الدوليين للوكالة، مع نقل السيطرة على برامج المساعدات الخارجية مباشرة إلى وزارة الخارجية".ومن المتوقع أن يكتمل هذا الإجراء بحلول 30 سبتمبر القادم وسيؤثر على مئات من موظفي الوكالة حول العالم، بما في ذلك موظفي الخدمة الدبلوماسية والمقاولين والموظفين المحليين في أكثر من 100 دولة.وأعلنت للتنمية الدولية رسميا في 24 فبراير الماضي أن بدأت في تنفيذ خفض كبير للوظائف، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الموظفين لوظائفهم. وبالنسبة لأولئك الذين يعملون في الخارج، تخطط الوكالة لتنظيم برنامج نقل جوي ستموّله "USAID بالكامل. وقبل عودتهم إلى بلدانهم، سيتمكن جميع الموظفين المفصولين من استخدام أنظمة وموارد الوكالة، وكذلك القنوات الدبلوماسية.