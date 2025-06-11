زلزال عنيف يضرب تايوان

وضرب الزلزال على عمق 31 كيلومترا تقريبا قبالة سواحل تايوان الشرقية على مسافة 71 كيلومترا جنوب بحسب .وأكدت السلطات التايوانية عدم ورود تقارير حول وقوع أضرار أو إصابات على الفور.كذلك، أفاد جهاز الإطفاء في تايتونغ وكالة الصحافة الفرنسية بأنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار أو إصابات.وروى أحد عناصر الإطفاء "عندما ضرب الزلزال، اهتزت شاشة الكمبيوتر والمروحة بعنف" مضيفا أن هذه الهزة كانت "أقوى بكثير من الهزات السابقة".وغالبا ما تتعرض تايوان للزلازل بسبب موقعها على حافتي صفيحتين تكتونيتين قرب منطقة حزام النار في التي تصنفها على أنها الأكثر نشاطا زلزاليا في العالم.وفي أبريل/نيسان 2024، ضرب بقوة 7,4 درجة الجزيرة وأسفر عن مقتل 17 شخصا، وقد اعتبره المسؤولون الأقوى منذ 25 عاما.