حريق كبير بالقرب من ميناء رجائي الإيراني

وقال لإدارة الأزمات في محافظة هرمزغان: "اندلع حريق واسع النطاق في مستودع للنفايات بالقرب من ميناء رجائي، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف"ولاحقا، أعلنت السلطات السيطرة على الحريق، وذلك بحضور قوات الإطفاء من صناعات عباس الغربية.وفي وقت سابق من الأربعاء، اندلع حريق في مجمع بتروكيماويات في جنوب إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص بجروح، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني من دون تحديد السبب حتى الآن.