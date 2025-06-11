49 قتيلا حتى الآن.. فيضانات كارثية في جنوب أفريقيا

وأكد مابويان، رئيس وزراء كيب الشرقية، أن الشرطة المحلية أبلغت عن هذا العدد من الضحايا، مشيرًا إلى أن من بينهم ستة طلاب جرفتهم المياه أثناء وجودهم في حافلة مدرسية علقت قرب نهر غمرته الفيضانات يوم الثلاثاء.وأضاف أن أربعة طلاب آخرين ما زالوا في عداد المفقودين حتى الآن.وكان قد أعلن في وقت سابق عن سبع حالات وفاة فقط، قبل أن يتضاعف العدد بشكل مأساوي مع توسع عمليات البحث والإنقاذ.وتتعرض خلال السنوات الأخيرة لتغيرات مناخية متطرفة، تشمل موجات جفاف طويلة تتبعها فيضانات مفاجئة، مما يسلط الضوء على التحديات البيئية والهشاشة العمرانية في بعض المقاطعات مثل كيب الشرقية، التي تعاني من بنية تحتية ضعيفة في مواجهة الكوارث الطبيعية.وتكثف فرق الطوارئ والإنقاذ حاليًا عمليات البحث عن المفقودين وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة، في ظل مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار سوء الأحوال الجوية في بعض المناطق.