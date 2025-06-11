غارة إسرائيلية تستهدف بلدة في لبنان

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، إن "الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على بلدة بيت ليف قضاء أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

يشار الى أنه في 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.