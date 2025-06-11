واشنطن تدعو لمقاطعة مؤتمر حل الدولتين

أظهرت برقية دبلوماسية كشفتها وكالة "رويترز"، أن تحث حكومات العالم على عدم حضور المُقرر عقده الأسبوع المقبل في بشأن حل الدولتين المحتمل بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

‬‬وجاء في البرقية المُرسلة في العاشر من يونيو حزيران أن الدول التي تُقدم على "إجراءات مناهضة لإسرائيل" عقب المؤتمر ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية من .

وتضيف البرقية أن ستعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مفترضة.

وحل الدولتين هو حل مقترح للصراع العربي "الإسرائيلي" يقوم على تراجع العرب عن مطلب تحرير كامل فلسطين وعن حل الدولة الواحدة، ويقوم هذا الحل على أساس دولتين في فلسطين التاريخية تعيشان معًا، هما إلى جانب " ".