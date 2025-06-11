كشف كواليس إنهاء الخلاف بين ترامب وماسك

وجاء في منشور الصحيفة: "دعا جي دي فانس وسوزي وايلز إلى إعادة بناء علاقته مع الرئيس ، وذلك بعد الخلاف العلني والحاد بينهما.. وخلال المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الجمعة الماضي، حثّ نائب الرئيس ورئيسة رجل الأعمال الأمريكي على وضع حد لهذا الخلاف".وكان ماسك قد أعرب في وقت سابق عن أسفه حيال بعض تغريداته التي نشرها الأسبوع الماضي حول ترامب، والتي اعتبر أنها تجاوزت الحدود. معترفا بأن لا أحد يسيء لسمعته كما يفعل هو نفسه.من جهته، أشار الرئيس ترامب إلى إمكانية التوصل إلى مصالحة مع ماسك. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" يوم الجمعة الماضي، عن مستشاري ترامب أنهم رتبوا مكالمة هاتفية بين الطرفين بهدف إنهاء الخلاف، إلا أن تقارير إعلامية لاحقة أكدت أن الاتصال لم يتم.يأتي ذلك بعد تبادل علني حاد بين ترامب وماسك للتعليقات اللاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن طرح الرئيس الأمريكي واسع لتقليص الإنفاق الفيدرالي، وصفه ماسك بأنه "فاحش ومقيت"، ودعا إلى "قتل" المشروع، وأشار إلى أنه كان السبب في وصول ترامب للرئاسة وسيطرة الجمهوريين على وأيد فكرة عزله.ورد ترامب بالتعبير عن خيبة أمله من الملياردير الأمريكي، قائلا إنه بذل جهودا كبيرة من أجله، وأن ماسك قد توقف عن أداء واجباته بضمير حيّ، وجن جنونه، وهدّد بإنهاء العقود الحكومية مع شركات ماسك، بما فيها " إكس"، وإلغاء جميع أنواع الدعم.