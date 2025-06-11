رصد تشويش لنظام GPS على الحدود العراقية الإيرانية

شهدت الحدود العراقية الإيرانية، رصد عمليات تشويش واسعة النطاق لنظام تحديد المواقع العالمي.

وقال "ليبانون فايلز" وهو موقع موقع إخباري لبناني، "رصد عمليات تشويش واسعة النطاق لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الحدود العراقية الإيرانية وشرق ".

يشار الى أن وكالة "رويترز" ذكرت، اليوم الأربعاء، ان السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء رسمي، بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، فيما نفى مصدر أمني، إخلاء السفارة الامريكية في العاصمة .

كما أفاد مصدر حكومي عراقي، مساء الأربعاء، أن خطوات إخلاء بعض العاملين غير الأساسيين بالسفارة الأمريكية في العراق تتعلق باجراءات تخص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في عدد من بلدان الشرق الأوسط.