عُمان تُحدد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية

وقال البوسعيدي في تصريح لوسائل الإعلام: "الجولة السادسة من المحادثات النووية الأمريكية-الإيرانية ستعقد الأحد في مسقط".



وأحدثت قرارات حكومة بتقليص عدد الدبلوماسيين في سفارات بعض ، ومن بينها ، تكهنات حول وصول المفاوضات إلى نهايتها وعدم وجود جولات جديدة.