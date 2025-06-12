إيران تتلقى رسالة "خطيرة" من دول صديقة والحرس الثوري يهدد: سيكونون عبرة للتاريخ

سماعيل قاآني

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مسؤول إيراني كبير إن دولة صديقة في المنطقة حذرت من هجوم إسرائيلي محتمل، لافتا الى أن "طهران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم رغم تصاعد التوتر الإقليمي".ولفت المسؤول أن "التوتر الإقليمي المتصاعد، حرب نفسية تهدف إلى التأثير على محادثات طهران النووية مع أميركا الأحد المقبل".الى ذلك، قال انه "إذا ارتكب الصهاينة أي أخطاء فسيكونون عبرة للتاريخ"، مبينا ان "ردودنا القادمة على الصهاينة لن تكون كعمليتي الوعد وستكون أشد قوة وتدميرا".كما قال قائد بالحرس الثوري الإيراني ا، ان "مزاعم ضعف والمقاومة في المنطقة مجرد ، ونقول لأمريكا وإسرائيل إن المقاومة في المنطقة ستزداد قوة كلما حوربت"، موضحا، "لسنا دعاة حرب ولكننا سنواصل دعم المقاومة".